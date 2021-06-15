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Dünya

İsrail medyası: Hamas'ın muhtemel roket saldırıları nedeniyle Demir Kubbe bataryaları takviye ediliyor

İsrail ordusunun, yarın Mescid-i Aksa çevresinde düzenlenmesi planlanan "bayrak yürüyüşü" eylemine karşılık Gazze'den roket atılması ihtimali nedeniyle Demir Kubbe Savunma Sistemi bataryalarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

Hamdi Yıldız   | 15.06.2021
İsrail medyası: Hamas'ın muhtemel roket saldırıları nedeniyle Demir Kubbe bataryaları takviye ediliyor

Palestinian Territory

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre İsrail ordusu, Hamas tarafından roket atılması endişesiyle ilave bataryalar konuşlandırdı.

Öte yandan, Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu da yaptığı açıklamada, "bayrak yürüyüşünün, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı savunmak için yeni bir savaşın ateşleyicisi" olacağını ifade etti.

Yeni İsrail İç Güvenlik Bakanı Omer Bar Lev de "bayrak yürüyüşüne" dair açıklamasında, kararın ordu ve genel güvenlik yetkilileriyle değerlendirmelerin ardından verildiğini söylemişti.

Aşırı sağcı İsraillilerin tartışmalı "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı İsrailliler, 10 Mayıs'ta İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin yıl dönümü nedeniyle Eski Şehir'de "bayrak yürüyüşü" yapmayı planlamıştı.

Kentteki gerginlik nedeniyle bu yürüyüşün güzergahı değiştirilmiş ve Eski Şehir'de Müslümanların yoğunlukta olduğu bölgelerden geçişe izin verilmemişti.

Bunun üzerine aşırı sağcı İsrailler, 10 Haziran'da "bayrak yürüyüşünü" Eski Şehir'de Müslümanların ağırlıkta olduğu bölgelerden geçecek şekilde yeniden yapmayı planlamış ancak İsrail polisi güzergaha onay vermemişti.

Tüm bu tartışmaların ardından İsrail Güvenlik Kabinesi, ülkedeki aşırı sağcıların 10 Haziran'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlemeyi planladığı "bayrak yürüyüşünün" 15 Haziran'da yapılacağını duyurmuştu.


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