Dolar
35.78
Euro
37.33
Altın
2,751.69
ETH/USDT
3,105.40
BTC/USDT
102,407.00
BIST 100
10,076.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail Meclisi, yerleşimcilerin Batı Şeria'dan arazi alımının önünü açan tasarıyı ön okumada onayladı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'dan arazi satın almasını kolaylaştıracak yasa tasarısı İsrail Meclisindeki ön okumada onaylandı.

Faruk Hanedar  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
İsrail Meclisi, yerleşimcilerin Batı Şeria'dan arazi alımının önünü açan tasarıyı ön okumada onayladı

Kudüs

Haaretz gazetesinin haberine göre, tasarı, ön okumada 33 milletvekilinin "ret" oyuna karşı 58 milletvekilinin "kabul" oyuyla geçti.

Tasarı yasalaşırsa şu anda sadece İsrail ordusuna bağlı Sivil İdare'ye kayıtlı şirketlerin arazi satın alabildiği işgal altındaki Batı Şeria'da, İsrailli yerleşimcilerin de özel olarak arazi satın almasının ve kiralamasının önü açılacak.

Meclisteki ön okumada onaylanan ve iki bölümden oluşan tasarının ilk bölümü, Ürdün'ün Batı Şeria'yı yönettiği dönemde bölgeden Ürdünlü, Filistinli ya da diğer Araplar dışındaki kişilerin arazi almasını yasaklayan ve "Ürdün yasası" olarak bilinen yasanın kaldırılmasını içeriyor.

Tasarının ikinci bölümünde ise Batı Şeria'dan herkesin arazi satın alabilmesinin önünün açılması amaçlanıyor.

"Ürdün yasası"nın Ürdün hükümeti tarafından 1953 yılında çıkarıldığı ve amacının yabancıların işgal altındaki Batı Şeria'dan toprak satın almasını engellemek olduğu belirtilen tasarıda, "İsrail vatandaşlarına, sırf İsrail vatandaşı oldukları için Batı Şeria'dan arazi satın alma hakkına kısıtlamalar getirilmesi kabul edilemez." ifadesine yer verildi.

İsrail'de bir tasarının yasalaşabilmesi için Mecliste 3 oylamadan geçmesi gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Binali Yıldırım'dan Kartalkaya'daki yangında yakınlarını kaybeden Gültekin ve Güner ailelerine taziye ziyareti
Kartalkaya'daki yangından kurtulan otel personeli yaşadıklarını anlattı
Savunma sanayisinde 23 yeni AR-GE projesinin imza töreni yapıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn'in Ankara Büyükelçisi Marzuk'u kabul etti
Ankara'da bir kadın sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı

Benzer haberler

Sisi: "Filistinlilerin tehcir edilmesi, bizim içinde yer almayacağımız bir zulüm"

Sisi: "Filistinlilerin tehcir edilmesi, bizim içinde yer almayacağımız bir zulüm"

Tel Aviv yönetimi, yarın serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini teslim aldığını duyurdu

Hamas: Aksa Tufanı, 76 yıllık İsrail efsanesini sonlandırdı

İsrail Meclisi, yerleşimcilerin Batı Şeria'dan arazi alımının önünü açan tasarıyı ön okumada onayladı

İsrail Meclisi, yerleşimcilerin Batı Şeria'dan arazi alımının önünü açan tasarıyı ön okumada onayladı
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında 9 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında 9 kişi yaralandı
İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'ndan çıkmayacağını iddia etti

İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'ndan çıkmayacağını iddia etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet