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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Meclisi, 7 Ekim'in "katliam" olduğunu reddedenlerin ülkeye girişini yasaklayan kararı kabul etti

Yasa, İsrail vatandaşlarının güvenlik hizmetlerindeki faaliyetleri nedeniyle uluslararası kovuşturmaya tabi tutulmasını açıktan destekleyen kişilerin de İsrail'e girişini engelliyor.

Faruk Hanedar  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
İsrail Meclisi, 7 Ekim'in "katliam" olduğunu reddedenlerin ülkeye girişini yasaklayan kararı kabul etti

Kudüs

İsrail Meclisi, Holokost'u inkar eden ve 7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının saldırısını "katliam" olarak kabul etmeyenlerin ülkeye girişini yasaklayan kararı kabul etti.

The Times of Israel'in haberine göre, alınan kararla güvenlik hizmetlerindeki faaliyetleri nedeniyle İsrail vatandaşlarının uluslararası kovuşturmaya tabi tutulmasını açıktan destekleyen kişilerin de İsrail'e girişi yasaklandı.

Yeni Umut Partisi Milletvekili Michel Buskila tarafından sunulan ve ilk iki okumada kabul edilen teklif, İsrail Meclisi Genel Kurulundaki üçüncü okumadan da oy birliğiyle geçerek yasalaştı.

İsrail'e karşı boykotu savunanlara yönelik ülkeye giriş yasağını genişleten yasayla, Holokost'u ve 7 Ekim'i inkar edenlerin yanı sıra İsrail ordusunda veya ülkenin diğer güvenlik servislerinde görev yaptıkları sırada gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle İsraillilerin yargılanmasını savunanların da ülkeye girişi yasaklanmış oldu.

Yasanın aynı zamanda bu tür açıklamalar yapan kuruluşlarda çalışan kişiler için de geçerli olacağı bildirildi.

Haberde, yasanın "ifade özgürlüğünün kısıtlanması" anlamında değerlendirilebilir olması nedeniyle tartışmalara yol açtığı kaydedildi.

Ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sırasında işledikleri insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardığı ve İsrail askerlerinin tutuklanma endişesiyle bazı ülkeleri terk ettiği örnekler hatırlatıldı.

UCM, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı

UCM, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Mahkeme ayrıca İsrail'in, UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisi bulunduğuna hükmetmişti.

Geçtiğimiz günlerde, Hollanda'ya giden İsrail askerleri de Gazze'deki savaş suçlarından ötürü haklarında tutuklama kararı çıkartılması endişesiyle ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı.

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