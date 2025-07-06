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Dünya

İsrail, Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

Ekrem Biçeroğlu  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
İsrail, Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırıları düzenledi

Beyrut

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Kefermeleki, İklim et-Tuffah bölgesi, Ez-Zerariye Vadisi, Sur kentindeki El-Kasımiyye bölgesinde yer alan Reddi ve El-Matariyye beldeleri ile Burc Rahhal ve Erzi beldelerini yoğun şekilde hedef aldı.

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Saldırıların bazı bölgelerde tekrarlandığı aktarıldı.

İsrail ordusu ayrıca Baalbek kentinin batısındaki Bevadi beldesini de 3 hava saldırısıyla vurdu.

Öte yandan, İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada Lübnan’ın güneyi ile Bekaa bölgesinde Hizbullah’a ait askeri noktalar, stratejik silah üretim ve depolama alanları ile bir roket fırlatma sahasının hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu bölgelerdeki Hizbullah varlığının ve silah faaliyetlerinin, İsrail ile Lübnan arasında varılan mutabakatların açık şekilde ihlali anlamına geldiği savunuldu.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

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