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Dünya

İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 57. gününde 8 kez ihlal etti

İsrail ordusunun, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 57'nci gününde 8 kez ihlal ettiği ve İsrail'in ateşkese yönelik toplam ihlallerinin 629'a çıktığı bildirildi.

Yusuf Alioğlu, Mahmut Geldi  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 57. gününde 8 kez ihlal etti

Istanbul

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu ihlallerini Lübnan'ın güneyinde Nebatiye kentine bağlı Bint Cibeyl, Mercayun ve Hasbaya beldelerinde gerçekleştirdi.

Bint Cibeyl ve Ayta eş-Şaab bölgelerindeki bazı evleri patlayıcılarla havaya uçuran İsrail ordusu, Mercayun bölgesinde de evleri ateşe verdi ve makineli silahlarla ateş açtı.

Güneydeki diğer bazı beldelerde evleri havaya uçuran İsrail askerleri, Hasbaya bölgesinde de insansız hava araçlarıyla (İHA) bir saldırı düzenledi.

Buna göre, İsrail ordusunun, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 57'nci gününde 8 kez ihlal ettiği tespit edilirken, ateşkesin yürürlüğe girdiği 27 Kasım 2024'ten bu yana ise İsrail'in ihlallerinin sayısı 629'a yükseldi.

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