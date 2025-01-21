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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail keskin nişancısının vurduğu cocuğun kurtarılma çabasına ait görüntü gündem oldu

İsrail keskin nişancısının Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta vurduğu Filistinli çocuğun kurtarılma çabasına ait görüntü, sosyal medyada yoğun şekilde görüntülendi.

Ramzi Mahmud, Ömer Erdem  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
İsrail keskin nişancısının vurduğu cocuğun kurtarılma çabasına ait görüntü gündem oldu

Gazze

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 2’nci gününde Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Refah şehir merkezindeki İsrail keskin nişancılarının ateş açması sonucu Zekeriya Hamid Yahya isimli Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Onun cenazesini almaya çalışan bir başka çocuk ise yaralandı.

İsrail keskin nişancısının Refah kent merkezinde vurduğu Filistinli çocuk Yahya’nın cansız bedeninin başka bir çocuk tarafından ölümü göze alarak kurtarılma çabasını gösteren video, sosyal medyada gündem oldu.

AA'nın sahadaki kaynaklarının verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu keskin nişancıları, Refah Belediyesi yakınlarında Nadir Aclan isimli Filistinliyi öldürdü. Şehrin doğusunda ise Mahmud Muammer adlı Filistinli, İsrail ordusunun bıraktığı bir cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Sahadaki kaynaklar, İsrail tanklarının Refah’taki tampon bölgeye girdiğini ve bölgede bulunan sivillere yoğun şekilde ateş açtığını bildirdi.

Kaynaklar, anlaşmaya göre İsrail ordusunun bölgede kalmasına izin verilen mesafenin 700 metre olduğunu ancak ordunun 850 metreye kadar ilerlediğini belirtti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı 471 gün boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 46 bin 913 kişi hayatını kaybetmiş, 110 bin 750 kişi yaralanmıştı.

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