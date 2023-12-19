Dolar
29.09
Euro
31.92
Altın
2,031.99
ETH/USDT
2,208.20
BTC/USDT
42,671.00
BIST 100
7,744.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eski devlet hastanesi binasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Dünya

İsrail kabinesinde "camide Yahudi duası okuyan asker" nedeniyle sert tartışma yaşandığı bildirildi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi arasında işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiyi işgal edip hoparlörlerinden Yahudi duası okuyan asker nedeniyle sert tartışma yaşandığı belirtildi.

Mustafa Deveci  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
İsrail kabinesinde "camide Yahudi duası okuyan asker" nedeniyle sert tartışma yaşandığı bildirildi

Kudüs

İsrail'in Kanal 12 Televizyonu'nda yer alan habere göre, Ben-Gvir'in de aralarında bulunduğu bazı bakanlar, dünkü kabine toplantısında Cenin'deki bir caminin hoparlörlerinden Yahudi duası okuyan askerin "operasyonel faaliyetlerden" uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

Kabinede bulunan bazı bakanlar ile askeri yetkililer arasında tartışma yaşanması üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu, araya girerek tansiyonu düşürmeye çalıştı.

Netanyahu'nun toplantının yapıldığı odadan kısa süreliğine ayrılmasının ardından Ben-Gvir'in "(Cenin'de camide Yahudi duası okuyan asker) Görevden alınırlarsa yazıklar olsun" ifadesini kullandığı bunun üzerine Genelkurmay Başkanı Halevi ile aşırı sağcı Bakan arasında sert tartışma yaşandığı aktarıldı.

İsrail askerleri, geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenledikleri kanlı baskınlar sırasında bir camiyi işgal ederek hoparlörlerinden Yahudi duası okumuştu.

Ben-Gvir söz konusu askerlere sahip çıkarak söz konusu çirkin saygısızlığı övmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 70 yaşındaki kadın yaralandı
e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi erişime açıldı
Kelkit'te yaklaşık 22 saat arayla meydana gelen depremler ilçe halkını korkuttu
Adana'da eski hastane binasında yangın çıktı
RTÜK'ten spor yayınlarında özenli dil kullanımına ilişkin ilke kararı

Benzer haberler

Fransa, İsrail'in öldürdüğü Dışişleri mensubu için İsrail makamlarından açıklama bekliyor

Fransa, İsrail'in öldürdüğü Dışişleri mensubu için İsrail makamlarından açıklama bekliyor

İsrail kabinesinde "camide Yahudi duası okuyan asker" nedeniyle sert tartışma yaşandığı bildirildi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 19 bin 667'ye yükseldi

UNICEF: Gazze Şeridi, dünyada çocuk olmak için hala en tehlikeli yer

UNICEF: Gazze Şeridi, dünyada çocuk olmak için hala en tehlikeli yer

Fransa, Batı Şeria'daki bazı Yahudi yerleşimcilere karşı önlem alacak

Fransa, Batı Şeria'daki bazı Yahudi yerleşimcilere karşı önlem alacak
Bekasını kitlesel göçle ilişkilendiren İsrail, Gazze savaşıyla "tersine göç" çıkmazına girdi

Bekasını kitlesel göçle ilişkilendiren İsrail, Gazze savaşıyla "tersine göç" çıkmazına girdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet