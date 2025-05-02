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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail istihbaratı, Netanyahu'nun etrafındaki güvenlik önlemlerini "benzeri görülmemiş" seviyeye çıkardı

Netanyahu'nun katıldığı son etkinliklerde, ileri teknoloji güvenlik kameraları ve termal vücut tarayıcı cihazlar başta olmak üzere çeşitli teknolojik cihazlarla "benzeri görülmemiş" seviyede güvenlik önlemi alındığı kaydedildi.

Faruk Hanedar  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
İsrail istihbaratı, Netanyahu'nun etrafındaki güvenlik önlemlerini "benzeri görülmemiş" seviyeye çıkardı

Kudüs

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak), Başbakan Binyamin Netanyahu'yu korumaya yönelik güvenlik önlemlerini "benzeri görülmemiş" seviyeye yükseltti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Şin-Bet, yeni teknolojik cihazlarla Netanyahu'nun etrafındaki güvenlik tedbirlerini herkesin fark edebileceği düzeyde artırdı.

Güvenlik önlemlerindeki artış, "Anma Günü" ve "Bağımsızlık Günü" etkinliklerinde fark edildi.

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Haberde, ileri teknoloji güvenlik kameraları ve termal vücut tarayıcı cihazlar başta olmak üzere çeşitli teknolojik cihazlarla Netanyahu'nun çevresinde "benzeri görülmemiş" seviyede güvenlik önlemi alındığı ifade edildi.

Netanyahu'nun korumalarının yüzlerini gizlemek için maske taktığı, ayrıca ayakkabıların denetlenmesini sağlayan cihazlar kullandıkları belirtildi.

Herzl Dağı'ndaki "Anma Töreni"nde Netanyahu'nun "alışılmadık bir seramik kurşun geçirmez yelek" giydiğine dikkat çekildi.

Netanyahu'nun katılımını son anda iptal ettiği ödül töreninde ise kameralar hariç diğer cihazlar devreye alınmadı.

Bunun yanında etkinliklere katılanlar ilk kez güvenlik sorgulamasından geçirildi, üstleri arandı ve bazılarından kipalarını çıkarmaları istendi. Bazılarının güvenlik kontrolü sırasında gözaltına alındığı belirtildi.

Yedioth Ahronoth'un haberinde, Şin-Bet'in iddiaları reddetmediği ve "Güvenlik düzenlemeleri hakkında yorum yapmıyoruz." açıklamasında bulunduğu kaydedildi.

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