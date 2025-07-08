İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait arazilere el koydu
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinlilere ait 6 dönüm araziye el koyduğu bildirildi.
İstanbul
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarıyla Mücadele Heyeti Temsilcisi Hasan Bureyce, konuya ilişkin Filistin resmi ajansı WAFA'ya açıklama yaptı.
Bureyce, İsrail güçlerinin Beytüllahim kentine bağlı Hıdır beldesinde 6 dönümlük araziye el koyduğunu söyledi.
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Bölgedeki yasa dışı bir Yahudi yerleşim birimini genişletmek amacıyla söz konusu topraklara el konulduğunu aktaran Bureyce, İsrail'in daha önce de söz konusu yerleşim birimi için 100 dönümlük tarım arazileri gasbettiğini belirtti.
Bureyce, bu adımlarla birlikte Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölge sakinlerine saldırılarını da artırabileceği endişesini dile getirdi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 991 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.