Dolar
34.84
Euro
36.71
Altın
2,691.40
ETH/USDT
3,652.10
BTC/USDT
96,308.00
BIST 100
10,099.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşuyor.
logo
Dünya

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 94 dönümlük alana el koydu

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde Filistinlilere ait 94 dönümlük araziye el koyduğu bildirildi.

Mahmut Geldi, Ömer Erdem  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 94 dönümlük alana el koydu Fotoğraf: Wisam Hashlamoun/AA

İstanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Beytullahim kentinin batısında tarımsal alanlara el koydu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Yerleşim Birimleri ve Ayrım Duvarı'na Direniş Heyeti Ofis Müdürü Hasan Bireyciye, İsrail'in bölgede Filistinlilere ait 94 dönümü gasp ettiğini söyledi.

Söz konusu arazinin ayrım duvarının arkasından işgal altındaki Kudüs'e uzanan bölgede yer aldığına işaret eden Bireyciye, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için otobüs istasyonu inşa etme hedefiyle araziye el konulduğunu belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor.

Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık köylere ve beldelere saldırıyor ve işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 806 Filistinli hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
PTT, HGS'nin hacklenmesine ilişkin açıklama yaptı
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye topraklarına giren İsrail, işgalci zihniyetiyle Suriye'nin egemenliğini hedef almaktadır
Emine Erdoğan'dan 15. Büyükelçiler Konferansı ve Anadoludakiler Projesi sergisine ilişkin paylaşım
Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ'ı yenilgiye uğratan Irak hükümeti ve halkını tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "Anadoludakiler Projesi" sergisini ziyaret etti

Benzer haberler

BM: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden her saldırıya karşıyız

BM: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden her saldırıya karşıyız

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 94 dönümlük alana el koydu

ABD: Suriye ile İsrail arasındaki 'Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasını' destekliyoruz

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'nin bütünlüğü için bölge ülkeleriyle çalışılması gerektiğini vurguladı

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'nin bütünlüğü için bölge ülkeleriyle çalışılması gerektiğini vurguladı

İsrail, 14. gününde Lübnan ile yapılan ateşkesi 11 kez ihlal etti

İsrail, 14. gününde Lübnan ile yapılan ateşkesi 11 kez ihlal etti
İsrail gazetesine göre, PKK/YPG Tel Aviv yönetiminden yardım istedi

İsrail gazetesine göre, PKK/YPG Tel Aviv yönetiminden yardım istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet