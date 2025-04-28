İsrail’in tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında 5 yıllık ateşkesi reddettiği belirtildi
İsrail'in Gazze'de ateşkes müzakerelerinde gündeme gelen 5 yıllık ateşkes karşılığında tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması teklifini reddettiği belirtildi.
Kudüs
Devlet televizyonu KAN'ın ismi açıklanmayan İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin 5 yıl sürecek bir ateşkesi kabul etmediği aktarıldı.
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İsrailli yetkili, "Yalnızca, Hamas'ın yeniden silahlanmasına, toparlanmasına ve İsrail'e karşı savaşını sürdürmesine izin veren bir ateşkesi kabul etme ihtimalimiz yok." ifadesini kullandı.
Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinden yapılan açıklamada ise teklifin reddedilmesinin "hükümetin bir planı olmadığının bir başka kanıtı" olduğu kaydedildi.
KAN daha önce, arabulucuların, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi ve Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması karşılığında 5 ila 7 yıl sürecek bir ateşkes ve İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılmasını içeren bir teklif sunduğunu duyurmuştu.
İngiliz televizyonu BBC'nin üst düzey Filistinli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde de arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın 5 ila 7 yıl sürecek bir ateşkes ve esir takası taslağı sunduğu iddia edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.