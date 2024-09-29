İsrail’in Lübnan’a düzenlediği hava saldırılarında 57 kişi öldü
İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine ve güneyindeki Ayn ed-Delb bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 57 kişinin hayatını kaybettiği, 104 kişinin yaralandığı bildirildi.
Beyrut
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ayn ed-Delb bölgesine düzenlediği hava saldırısında 36 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin güneydeki Ayn ed-Delb bölgesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
İsrail’in Lübnan'ın Baalbek kentine düzenlediği hava saldırılarında 21 kişi öldü
İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırılarında 21 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, ülkenin doğusundaki Baalbek kentini hava saldırılarıyla hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail saldırılarında ilk belirlemelere göre 21 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ülkeye bugün düzenlediği hava saldırılarında 42 kişinin öldüğünü, son iki gün içinde öldürülenler arasında 14 sağlık çalışanının bulunduğunu bildirmişti.
Ayrıca, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ankun beldesini hedef alması sonucu 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1127'ye yükseldi.
İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişi yerinden oldu.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.