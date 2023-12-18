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Gazze’den tahliye edilen yaralıları taşıyan uçak, Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi.
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Dünya

İsrail’in Fransa Dışişleri mensubu öldürmesine kayıtsız kalan Fransız yönetimine baskılar artıyor

Fransa’da muhalefet milletvekilleri, Emmanuel Macron hükümetinin İsrail politikalarını eleştirerek, Fransız Dışişleri mensubunun İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülmesine tepki gösteriyor.

Şeyma Uzundere  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
İsrail’in Fransa Dışişleri mensubu öldürmesine kayıtsız kalan Fransız yönetimine baskılar artıyor

Ankara

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Mathilde Panot, X hesaından yaptığı paylaşımda, öldürülen Ahmed Ebu Şemle isimli Dışişleri Bakanlığı mensubunun ailesine başsağlığı diledi.

"İsrail aşırı sağı, 2 aydır ayrım gözetmeden bombalıyor." diyen Panot, acil ateşkes çağrısını yineledi.

LFI milletvekili Ersilia Soudais ise paylaşımında, bir Dışişleri Bakanlığı mensubunun İsrail saldırılarında öldürülmesinden üzüntü duyduğunu ifade etti.

Milletvekili Soudais, Dışişleri mensubunun öldürülmesinde hükümetin yaklaşımını eleştirerek, "Fransa bir kez daha göreve hazır değil, artık çekinerek kınamanın vakti değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer LFI milletvekili Eric Coquerel, X'te, İsrail bombardımanının 19 bin sivilin yanı sıra Ahmed Ebu Şemle'nin de hayatına mal olduğunu kaydetti.

Coquerel, öldürülen Şemle için Ulusal Meclis'te saygı duruşunda bulunulmasını istedi.

Eski senatörlerden Daniel Breuiller ise Fransa Dışişleri Bakanlığı mensubunun öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Ahmed Ebu Şemle'nin isminin verilmemesini eleştirerek, "Onu adı Ahmed Ebu Şemle! 22 yıldır 'sizin' çalışanınız! Niçin ismini vermiyorsunuz." ifadesini kullandı.

"Şemle çok çok sevecen ve profesyoneldi"

BFMTV'nin haberine göre, İsrail saldırılarında öldürülen Dışişleri mensubu Ahmed Ebu Şemle'nin mesai arkadaşı Lydia, Şemle'nin ölümü karşısında şok olduğunu söyledi.

Şemle ile 4 yılı aşkın süredir yan yana çalıştığını aktaran Lydia, "Bağlarımız vardı. Her zaman çok çok sevecen ve profesyonel olan bir arkadaşımı kaybettim." ifadesini kullandı.

Lydia, mesai arkadaşının Gazze'den ayrılma hakkı elde etmesine rağmen çocuklarını arkada bırakmak istemediğini söyledi.

"Çocuklarıyla kalmayı tercih etmesi beni hiç şaşırtmadı” diyen Lydia, Şemle'nin kimseyi arkada bırakmak istememesinin, baba olmasının yanı sıra karakteriyle de ilgili olduğunu belirtti.

"Şemle bugün öldüyse, bunun nedeni Fransa’nın, Şemle'nin tüm aile üyelerinin tahliyesine izin vermemesidir"

Fransa’da muhalif Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Ersilia Soudais, İsrail bombardımanı sonucu öldürülen Fransız Dışişleri mensubuna ilişkin Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’ya yazdığı mektupta, "Ahmed Ebu Şemle öldüyse bunun nedeni, Fransa'nın, kendisine 20 yıl boyunca hizmet eden birinin tüm aile üyelerini (Gazze'den) tahliye etmemesidir” diyerek Dışişleri mensubunun ölümünden Fransız hükümetini sorumlu tuttu.

Milletvekili Soudais, X sosyal medya hesabından, Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'ya mektup yazdığını duyurdu.

Mektubunda Colonna'ya hitaben "Bugün size çağrıda bulunuyorsam, bu acilen harekete geçmeniz ve bu kritik ve iğrenç durumu çözebilmeniz içindir." ifadelerini kullanan Soudais, İsrail saldırılarında öldürülen Fransa Dışişleri Bakanlığı mensubu Ahmed Ebu Şemle'nin Gazze’de kalan aile üyelerinin çıkarılması çağrısı yaptı.

Dışişleri mensubunun Gazze'den tahliye edilen iki oğlunun ve yeğenlerinin 10 Kasım'da Fransa'ya geldiği aktarılan mektupta, Şemle’nin ve eşinin, Fransız hükümetinin tahliyesine izin vermediği 4 oğulları ile Gazze'de kaldığı belirtildi.

Milletvekili Soudais, Şemle ve eşinin, 10 Kasım'dan itibaren Fransa'nın diğer çocuklarının da Gazze’den çıkışına izin verilenler listesine alması için uğraştığını kaydetti.

Dışişleri mensubunun geride kalan 4 oğlunun evsiz kaldığını ve sokaklarda “İsrail bombardımanı ve keyfi tutuklanma” tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan solcu milletvekili, hükümetten bu duruma kayıtsız kalmamasını istedi.

Soudais, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün size çağrıda bulunuyorsam Sayın Bakan, bu acilen harekete geçmeniz ve bu kritik ve iğrenç durumu çözebilmeniz içindir. Eğer Şemle bugün öldüyse, bunu nedeni Fransa’nın, Fransa’ya 20 yıl boyunca hizmet etmesine rağmen Şemle'nin tüm aile üyelerinin tahliyesine izin vermemesidir. Şemle'nin 4 oğlunun acilen Gazze'den ayrılması gerekiyor."

Ulusal basın ve Fransız milletvekilleri, Gazze'de öldürülen Dışişleri mensubunun 20 yılı aşkın süredir Gazze Fransız Enstitüsünde çalışan "Ahmed Ebu Şemle" olduğunu duyurmuştu.

Şemle'nin Gazze'den ayrılma hakkını elde ettiği ancak Fransa hükümetinin Dışişleri mensubunun 4 oğlunu, tahliyesine izin verilenler listesine almadığı belirtilmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, bir mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 Aralık'ta İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir konutu vurması sonucu Bakanlık mensubunun ağır yaralandığı, birçok kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Daha sonra hayatını kaybettiği belirtilen Dışişleri mensubunun kimliğine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, Fransa'nın, sivillerin yaşadığı bu konutun vurulmasını kınadığı ifade edilmişti.

Açıklamada, Fransa'nın, İsrail makamlarından en kısa sürede bu bombardımanın hangi koşullarda yapıldığını aydınlatmasını istediği kaydedilmişti.

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