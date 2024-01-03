İsrail ile Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi
İsrail ordusu, bölgede artan gerilimin ardından Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Beyrut
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, savaş uçakları Lübnan topraklarındaki Hizbullah'a ait bir yapıya hava saldırısı düzenledi.
- İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden el-Aruri'nin öldürüldüğü bildirildi
- BM, Aruri suikastının "yıkıcı sonuçları" konusunda endişeli
İsrail topçu birliklerinin, Lübnan topraklarından İsrail'e yapılan birkaç atışa karşılık verdiği aktarıldı.
İsrail ordu sözcülüğü, hava kuvvetlerinin saldırısına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Hizbullah, İsrail'e ait 2 askeri noktaya saldırı düzenledi
Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan 2 askeri noktasına saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Hizbullah saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'e ait Zirit ve Cel el-Alem askeri noktalarını uygun silahlarla hedef aldığını kaydetti.
Hamas lideri Salih el-Aruri ve 6 Hamas üst düzey yetkilisi, dün Beyrut'un güneyinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyla öldürülmüştü.
İsrail, söz konusu saldırıyı üstlenmekten kaçınmış, Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada Aruri'nin öldürülmesinin "karşılıksız kalmayacağını" belirtmişti.
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın ilerleyen saatlerde konuya ilişkin bir konuşma yapması bekleniyor.
Hizbullah 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu
Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.
Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmada yaşamını yitiren mensubu hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, Abbas Hüseyin Cemmul ve Muhammed Hadi Ubeyd adındaki Hizbullah mensuplarının "Kudüs için hayatını kaybettiği" ifade edildi.
İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensuplarının sayısı 140'a yükseldi.
Çatışmalarda ayrıca, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.