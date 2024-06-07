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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Eski İsrail Savunma Bakanı Liberman: İsrail hükümeti kuzeyi kaybetti ve Gazze'de aşağılandı

İsrail'de muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi’nde aşağılandığı, ülkenin kuzeyinde de Hizbullah’a karşı kaybettiği değerlendirmesinde bulundu.

Esat Fırat  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Eski İsrail Savunma Bakanı Liberman: İsrail hükümeti kuzeyi kaybetti ve Gazze'de aşağılandı Fotoğraf: Doaa Albaz/AA

Kudüs

Liberman, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail hükümeti kuzeyi kaybetti ve istediğini yapan Hizbullah'a teslim olmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

İsrail'in yeni bir yönetime geçme zamanı geldiğine dikkati çeken Liberman, şunları kaydetti:

“7 Ekim 2023'ün üzerinden tam 8 ay geçti. Bir zafer yerine tam bir aşağılanmayla karşı karşıya kaldığımız 8 ay oldu. Ne Hamas'ı ortadan kaldırabildik ne de kaçırılanların (Gazze'deki esirler) tamamını geri getirebildik.”

Son dönemde birçok kez Başbakan Binyamin Netanyahu'ya istifa çağrısı yapan Liberman, Netanyahu’yu “kişisel çıkarlarını İsrail'in menfaatlerinin önünde tutmakla” suçluyor.

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