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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 25 bin Filistinlinin Gazze dışında tedavi olması gerekiyor

İsrail'in 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 25 bin yaralı ve hastanın Gazze Şeridi dışında tedavi görmeye ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Muhammed Emin Canik  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 25 bin Filistinlinin Gazze dışında tedavi olması gerekiyor

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'deki hasta ve yaralılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana 25 bin Filistinlinin Gazze Şeridi dışında tedavi görmeye ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail ordusunun işgal etmesinden önce Refah Sınır Kapısı açıkken 7 Ekim'den bu yana yalnızca 4 bin 895 kişinin tedavi olmak üzere Gazze'den çıkabildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun, Refah kentine kara saldırısı başlatmasının ardından Refah kapısının kontrolünü ele geçirmesiyle hiçbir hasta ve yaralının Gazze Şeridi dışına çıkamadığına vurgu yapıldı.

Hasta ve yaralıların tedavi olmak için Gazze'den çıkamaması nedeniyle binlerce kişinin hayatının tehlikede olduğunun altı çizilen açıklamada, "Bunlar, Gazze Şeridi dışında uzmanlaşmış merkezlerde tedavi edilebilecek ve kurtarılabilecek vakalardır." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde sağlık hizmetlerini hedef aldığı hatırlatılan açıklamada, "İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri kasıtlı olarak hedef alıp hizmet dışı bırakmasının ardından bu hasta ve yaralıların durumu kötüleşiyor." denildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve baskınlarıyla 160 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 55 sağlık merkezi ile 33 hastaneyi hizmet dışı bıraktı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 586 Filistinli öldürüldü, 83 bin 74 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 645 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 528 Filistinli hayatını kaybetti.

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