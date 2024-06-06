Dolar
32.24
Euro
35.07
Altın
2,374.60
ETH/USDT
3,845.00
BTC/USDT
71,305.00
BIST 100
10,279.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusundan Batı Şeria’daki Cenin Mülteci Kampı’na baskın: 6 yaralı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Cenin Filistinli Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında 6 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Esat Fırat  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
İsrail ordusundan Batı Şeria’daki Cenin Mülteci Kampı’na baskın: 6 yaralı

Ramallah

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Filistinli Mülteci Kampı’na baskın düzenledi.

Baskında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktığını aktaran görgü tanıkları, İsrail keskin nişancılarının Cenin kentindeki evlerin çatılarına konuşlandığını belirtti.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait savaş helikopterinden de kampa ateş edildiğini ifade ederek, İsrail askerlerinin kamptaki bir evin etrafını da kuşattığını kaydetti.

Filistin İslami Cihad Hareketi’ne bağlı Kudüs Seriyyeleri – Cenin Tugayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Mücahitlerimiz, Cenin kampındaki Cabriyat bölgesi civarında özel bir kuvvet (İsrail ordusu) tespit ettikten sonra şiddetli çatışmalara girişti ve oraya kurşun yağdırarak bölgeye sızmaya çalışan gücün (İsrail askerleri) mensuplarına kayıplar verdirdi.” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin Filistinli Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında en az 6 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun gece, Cenin kentinin güneybatısındaki Yabud beldesine düzenlediği baskında, yaralanan 24 yaşındaki Muhammed Hafız Refik Ebu Bekir'in yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Son ölümle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 528'e yükselmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş'tan, mezuniyet gösterisine alınmayan otizmli çocuğa destek
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Çocuklarımızın öğrendiklerini pratik hayata geçirebilmeleri için müfredatı değiştirdik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan İsrail'e tepki
İçişleri Bakanlığı talimatıyla Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan yazılı ifade istendi
İstanbul Bilim Olimpiyatları Ödülleri sahiplerini buldu

Benzer haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan İsrail'e tepki

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan İsrail'e tepki

İsviçre'de BM toplantısında konuşan İsrailli yetkililer protesto edildi

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Demirer'den Mahmud Abbas’a veda ziyareti

İsrail ordusundan Batı Şeria’daki Cenin Mülteci Kampı’na baskın: 6 yaralı

İsrail ordusundan Batı Şeria’daki Cenin Mülteci Kampı’na baskın: 6 yaralı
Madrid'de üniversite öğrencileri Filistin'e destek için yol kapattı

Madrid'de üniversite öğrencileri Filistin'e destek için yol kapattı
BM yetkilisi: İsrail, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulu uyarı olmadan vurdu

BM yetkilisi: İsrail, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulu uyarı olmadan vurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet