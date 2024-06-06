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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında konuşuyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Madrid'de üniversite öğrencileri Filistin'e destek için yol kapattı

Filistin'e destek için İspanya'nın başkenti Madrid'de yaklaşık bir aydır Complutense Üniversitesinin kampüsünde çadır kurup sabahlayan öğrenciler bugün yol kapatma eylemi yaptı.

Şenhan Bolelli  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Madrid'de üniversite öğrencileri Filistin'e destek için yol kapattı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

Madrid kent merkezindeki kampüsün içinden geçen yola çadırlarını taşıyan ve yolu kapatan yaklaşık 100 kadar üniversite öğrencisi 2 saat boyunca ulaşımı durdurdu.

Polis, yaptığı uyarı sonrasında göstericilere müdahale ederek, barışçıl eylem yapan ve kendilerine karşı koymayan öğrencileri tek tek yoldan kaldırdı.

"Yaşasın Filistin" şarkısını hep birlikte söyleyen ve el ele tutuşarak insan zinciri oluşturan öğrencilere çevrede toplanan arkadaşları da alkışlarıyla destek verdi.

Polisin olağanüstü önlem aldığı eylem barışçıl bir şekilde sona erdi.

AA muhabirine konuşan öğrencilerden Uriol ve Fatima "Biz barışın sağlanmasını, diyalog kurulmasını istiyoruz. İsrail'in soykırımı, etnik temizliği sona ermeli. Saldırıları durdurulmalı." dedi.

Almanya, Fransa ve ABD gibi bazı ülkelerde polisin, Filistin'e destek veren üniversite öğrencilerine şiddet uygulamasını eleştiren İspanyol öğrenciler, "Bu ülkeler polisin yaptığı müdahalelerle demokrasilerinin sadece sözde olduğunu, özgürce görüşlerini açıklayan ve haklı bir davayı savunan öğrencilere tahammüllerinin olmadığını göstermiştir." diye konuştu.

Öğrenciler, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in kendilerine destek verdiğini, İspanya hükümetinin Filistin davasının arkasında olduğunu ancak İsrail'i durdurmak için daha fazla adım beklediklerini söyledi.

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