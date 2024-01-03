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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM, Aruri suikastının "yıkıcı sonuçları" konusunda endişeli

UNIFIL Sözcü Yardımcısı Ardell, "UNIFIL, Aruri suikastının ardından Mavi Hat'tın her iki tarafındaki insanlar için de yıkıcı sonuçlar doğurabilecek herhangi bir gerilim ihtimaline karşı derin endişe duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Wassim Samih Seifeddine, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
BM, Aruri suikastının "yıkıcı sonuçları" konusunda endişeli Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Sözcü Yardımcısı Candice Ardell, dün Lübnan'da gerçekleşen Aruri suikastının ardından Lübnan-İsrail sınırını temsil eden "Mavi Hat" çevresinde olabilecek tehlikeli gelişmelere işaret etti.

Ardell, "UNIFIL, Aruri suikastının ardından Mavi Hat'tın her iki tarafındaki insanlar için de yıkıcı sonuçlar doğurabilecek herhangi bir gerilim ihtimaline karşı derin endişe duymaktadır." ifadesini kullandı.

Tüm taraflara ateşkes çağrısında bulunduklarını aktaran Ardell, nüfuz sahibi muhatapların da itidal çağrısı yapmalarını istediklerini söyledi.

Uluslararası bir sınırı temsil etmeyen "Mavi Hat", 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor.

Lübnan, Mavi Hat'tın, Lübnan'a ait Şeba Çiftlikleri'nin yer aldığı bölge ve 12 farklı noktada daha "1923 ve 1949'da kabul edilen uluslararası sınır anlaşmalarına uymadığı" gerekçesiyle itirazını sürdürüyor.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, dün İsrail'in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen "Dahiye"de öldürülmüştü.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Beyrut'un kalbinde meydana gelen suikastın karşılıksız kalmayacağını belirtmişti.

Açıklamada, bu suikastın "Lübnan'a, halkına, güvenliğine ve egemenliğine yönelik ciddi bir saldırı teşkil ettiği ve tehlikeli siyasi, güvenlik mesajı" niteliğinde olduğu ifade edilmişti.

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