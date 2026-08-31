A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak

Bozhan Memiş
31 Ağustos 2026•Güncelleme: 31 Ağustos 2026
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Sırbistan Voleybol Federasyonundan Predrag Balandzic ve Yunanistan Voleybol Federasyonundan Theodora Kyriopoulou yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.
A Grubu'nda Slovenya, Letonya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup eden A Milli Voleybol Takımı, son müsabakasında Polonya'ya 3-2 kaybederek grubu 2. sırada tamamladı.
Belçika, Hollanda, Portekiz, Romanya ve İspanya'yla birlikte C Grubu'nda yer alan Azerbaycan, 5 maçta 3 galibiyet alarak 3. oldu.
Karşılaşmayı kazanan ekip çeyrek finale yükselecek.