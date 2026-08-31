Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail ile uzlaşmayı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başardıkları en muhteşem şeylerden biri olarak nitelendirdi.

Almanya Başbakanı, İsrail ile uzlaşmanın başardıkları en muhteşem şeylerden biri olduğunu söyledi Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail ile uzlaşmayı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başardıkları en muhteşem şeylerden biri olarak nitelendirdi.

Başbakan Merz, Alman kamu yayıncısı ARD'ye yaptığı açıklamada, ülkesinin İsrail'e verdiği destekle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Merz, "Almanya ile İsrail arasındaki uzlaşma, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başardığımız en muhteşem şeylerden biri. Orada yaşanan korkunç olayların ardından İsrail'in Almanya’ya el uzatması, hiç de kendiliğinden gelen bir şey değildi." dedi.

Bu yüzden bugün İsrail'in var olma hakkını daha da fazla savunmaları gerektiğini söyleyen Merz, "Bu konuda bir milimetre bile geri adım atmayacağım." diye konuştu.

"İsrail'in gerçekleştirdiği eylemlerin tamamı meşru müdafaa değil"

​​​​​​​İsrail'in Gazze'de son aylarda ve yıllarda gerçekleştirdiği eylemlerin tamamının "meşru müdafaa" kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorulan Merz, buna açık şekilde "Hayır." yanıtını verdi.

İsrail'in Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı birbirinden ayırmayı amaçlayan yasa dışı E1 yerleşim projesini de sert dille eleştirdiklerini belirten Merz, "Orada yaşananlar uluslararası hukuka aykırıdır ve biz bunu da çok net ve açık bir şekilde dile getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Merz, ayrıca Almanya'nın İsrail'e desteğinin koşulsuz olmadığını vurgulayarak, geçen yıl ağustos ayında bu ülkeye yönelik aldığı silah tedariki kısıtlaması kararını hatırlattı.