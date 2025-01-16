Dolar
35.44
Euro
36.54
Altın
2,716.05
ETH/USDT
3,322.80
BTC/USDT
99,010.00
BIST 100
9,759.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail hükümetinden, ateşkes anlaşmasına ilişkin "kafa karıştırıcı" açıklamalar geliyor

Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinden, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin kafa karıştırıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Faruk Hanedar  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
İsrail hükümetinden, ateşkes anlaşmasına ilişkin "kafa karıştırıcı" açıklamalar geliyor

Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında çekilmeyeceğine dair açıklamasını "sehven" yapıldığı iddiasıyla geri çekti.

Ofis, "üst düzey bir siyasi yetkiliye" dayandırılarak yayımlanan, İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceği yönündeki açıklamanın "sehven" yapıldığını öne sürdü.

Geri çekilen açıklama

Geri çekilen açıklamada, "Gerçeği yansıtmayan haberlerin aksine İsrail Philadelphi Koridoru'nu terk etmeyecek ve birinci aşamanın 42 günü boyunca koridorda kalacaktır." ifadesine yer verilmişti.

İsrail askerlerinin kademeli olarak bölgeden çekileceği yalanlanan açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı:

"İlk aşamada, 16. günden itibaren savaşı sona erdirme müzakereleri başlayacak. Eğer Hamas İsrail'in savaşı sona erdirme talebini (hedeflerine ulaşmak için) kabul etmezse, İsrail 42. güne kadar ve her durumda 50. güne kadar Philadelphi Koridoru'nda kalacaktır."

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Gelibolu fırkateyni, Libya açıklarında helikopterle havada yakıt ikmali yaptı
TRT, Arap Devletleri Yayın Birliğine ortak üye seçildi
Milli basketbolcu Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü yeniden tutuklandı
Malatya'da 100 depremzede nişanlı çift için toplu düğün yapılacak
Bursa'daki barınaktan kaçan ayının yakalanması için çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

İsrail hükümetinden, ateşkes anlaşmasına ilişkin "kafa karıştırıcı" açıklamalar geliyor

İsrail hükümetinden, ateşkes anlaşmasına ilişkin "kafa karıştırıcı" açıklamalar geliyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık'tan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama

Filistinli yetkili Bergusi, Gazze halkının direnişinin İsrail'in hedeflerine ulaşmasını engellediğini belirtti

Rusya, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının Gazze'deki durumu istikrara kavuşturacağını umuyor

Rusya, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının Gazze'deki durumu istikrara kavuşturacağını umuyor
ABD'nin Gazze için aynı anlaşmayı aylar önce sonuçlandırmayıp binlerce ölüme neden olması tartışılıyor

ABD'nin Gazze için aynı anlaşmayı aylar önce sonuçlandırmayıp binlerce ölüme neden olması tartışılıyor
İsrail hapishanesinde "suçsuz" yere 1 yıl yatan Filistinli kadın avukat serbest bırakıldı

İsrail hapishanesinde "suçsuz" yere 1 yıl yatan Filistinli kadın avukat serbest bırakıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet