Dolar
35.46
Euro
36.43
Altın
2,702.92
ETH/USDT
3,322.60
BTC/USDT
103,184.00
BIST 100
9,977.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Antalya'da düzenlenen "THY Yönetim Zirvesi 2025" programında konuşuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail hükümeti ateşkesi onayladığı sırada ordusu, Gazze'de bir aileyi yok etti

İsrail ordusu, kabine toplantısında ateşkes ve esir takası anlaşması onaylandığı sırada Gazze Şeridi'nin güneyinde bir çadıra saldırı düzenleyerek 5 kişilik Filistinli aileyi öldürdü.

Hamdi Yıldız  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
İsrail hükümeti ateşkesi onayladığı sırada ordusu, Gazze'de bir aileyi yok etti

İstanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinli bir ailenin kaldığı çadırı hedef aldı.

Saldırıda aralarında 3 çocuğun bulunduğu "Kudra" ailesinin 5 ferdi hayatını kaybetti.

Saldırı İsrail hükümetinin ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladığı sırada gerçekleşti.

Han Yunus'un batı sahilinde İsrail hücumbotlarından açılan ateş sonucu da Filistinli bir kadın yaralandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden gece yapılan yapılan açıklamada, anlaşma taslağının kabine toplantısında onaylandığı bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 788 Filistinli öldü, 110 bin 453 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
Beyoğlu'nda dükkanında sahte içki üreten "sucu" tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Terör faaliyetlerinin son bulduğu bir Suriye'nin oluşması için çalışıyoruz
FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli operasyonda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

İsrail hükümeti ateşkesi onayladığı sırada ordusu, Gazze'de bir aileyi yok etti

İsrail hükümeti ateşkesi onayladığı sırada ordusu, Gazze'de bir aileyi yok etti

İngiltere parlamento komitesi, hükümeti Filistin'i tanıma için zaman çizelgesi açıklamaya çağırdı

İsrail hükümeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladı

İsrail ile Filistinliler arasında 77 yılda 40'a yakın esir takası anlaşması yapıldı

İsrail ile Filistinliler arasında 77 yılda 40'a yakın esir takası anlaşması yapıldı
Gazze'deki ateşkes ilanı Filistinli çocuklarda buruk bir sevinç oluşturdu

Gazze'deki ateşkes ilanı Filistinli çocuklarda buruk bir sevinç oluşturdu
İsrail Genelkurmay Başkanı'nın, Philadelphi Koridoru'ndaki kuvvetlerinin artacağını söylediği öne sürüldü

İsrail Genelkurmay Başkanı'nın, Philadelphi Koridoru'ndaki kuvvetlerinin artacağını söylediği öne sürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet