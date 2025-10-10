İsrail hükümeti, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
İsrail hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın planı kapsamında Gazze’deki ateşkes anlaşmasını onayladı.
İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının görüşüldüğü İsrail kabine toplantısı yapıldı.
Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, "Gazze’deki savaşı sona erdirme ve tüm İsrailli esirleri geri getirme anlaşmasını" onayladı.
İsrail basınında yer alan haberlerde, kabine toplantısının ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski danışmanı Jared Kushner’in katılımıyla düzenlendiği belirtildi.
İsrail resmi yayın kurumu KAN’ın haberine göre, hükümetteki bakanların çoğunluğu anlaşmayı onaylarken, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil 5 bakan karşı oy kullandı.
Karşı oy kullanan tüm bakanların Ben-Gvir ve Smotrich’in liderliğindeki partilere mensup olduğu aktarıldı.
ABD’nin, Gazze’de ateşkesi izlemek için İsrail’e 200 asker göndereceği iddiası
ABD’li yetkililer, adının açıklanmaması koşuluyla Associated Press'e (AP) konuya ilişkin açıklamada bulundu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) İsrail'de "sivil-askeri koordinasyon merkezi" kuracağını belirten yetkililer, bu yapının "insani yardım akışının yanı sıra lojistik ve güvenlik desteğini kolaylaştıracağını" aktardı.
Yetkililer, ABD’nin Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını desteklemek ve izlemek için, ortak ülkeler ve sivil toplum kuruluşlarının da dahil olduğu bir ekip kapsamında yaklaşık 200 askeri İsrail’e göndereceğini söyledi.
Yetkililerden biri, yeni ekibin "ateşkes anlaşmasının uygulanmasını ve Gazze'de sivil bir hükümete geçişi izlemeye yardımcı olacağını" savundu.
Gazze'ye hiçbir ABD askerinin gönderilmeyeceğine işaret eden yetkililer, askerlerin bir kısmının vardığını ve hafta sonu boyunca merkezin kurulması için çalışmalara başlamak üzere bölgeye seyahat etmeye devam edeceklerini kaydetti.