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Dünya

İsrail, Hizbullah destekçilerinin kutlama yaptığı Lübnan'ın güneyine gaz bombası attı

Hizbullah destekçileri, İsrail'in 2000 yılında Lübnan'ın güneyinden çekilmesinin 21. yıl dönümünü kutlamak için sınır bölgesinde konvoylarla gösteri düzenledi.

Hamdi Yıldız   | 26.05.2021
İsrail, Hizbullah destekçilerinin kutlama yaptığı Lübnan'ın güneyine gaz bombası attı Fotoğraf: Wisam Hashlamoun/AA

İstanbul

İsrail'in bölgeden çekilmesinin 21. yılını kutlamak için Hizbullah destekçilerinin gösteri düzenlediği Lübnan'ın güneyine İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz bombaları attı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin sınırdaki El-Adeyse beldesine attığı 4 göz yaşartıcı gaz bombası bölgede bulunan insanların boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu.

Hizbullah destekçileri, İsrail'in 2000 yılında Lübnan'ın güneyini terk edişinin 21. yıl dönümü dolayısıyla sınır bölgesinde konvoylarla gösteri düzenledi.

Yüzlerce araçla sınır bölgesine gelen Hizbullah destekçileri, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilişini Filistin ve Hizbullah bayrakları taşıyarak kutladı.

İsrail, 25 Mayıs 2000'de Lübnan'ın güneyinden çekilmişti.

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