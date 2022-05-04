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Dünya

İsrail hapishanesinde 63 gündür açlık grevindeki Filistinlinin sağlık durumu kritik

İsrail hapishanelerindeki idari tutukluluk uygulamasını protesto için iki ayı aşkın süredir açlık grevinde olan Filistinli tutuklu Halil Avavde'nin sağlık durumunun endişe verici olduğu bildirildi.

Halime Afra Aksoy   | 04.05.2022
İsrail hapishanesinde 63 gündür açlık grevindeki Filistinlinin sağlık durumu kritik

Ramallah

Sivil toplum kuruluşu olan Filistin Esirler Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada, Avavde'nin 63 gündür açlık grevinde olduğunu belirtti.

Avavde'nin ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğu kaydedilen açıklamada, Filistinlinin birkaç gün önce Remle Hapishanesinden İsrail'in Assaf Harofeh Hastanesine sevk edildiği bilgisini verdi.

Açıklamada, Avavde'nin sağlık durumunun kritik olmasına rağmen İsrail makamlarının idari tutukluluğunun sona erdirilmesi talebini reddetmeye devam ettiği aktarıldı.

Filistin Esirler Kulübü, açıklamasında ayrıca idari tutukluluk uygulamasını protesto için 28 gündür açlık grevindeki Raid Reyyan (27) isimli Filistinli tutuklunun da sağlık durumunun kötüleştiğini belirtti.

Sonuncusu 27 Aralık 2021 olmak üzere birkaç defa gözaltına alınan Avavde, hakkında verilen 6 aylık idari tutukluluk kararını protesto ediyor.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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