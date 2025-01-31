Dolar
35.86
Euro
37.25
Altın
2,797.16
ETH/USDT
3,328.80
BTC/USDT
104,751.00
BIST 100
10,035.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail hapishanesinde 20 yıl kalan Filistinli Cear, esir takasıyla özgürlüğüne kavuştu

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları mensuplarından Cemal Cear (42), İsrail hapishanelerinde 20 yıl kaldıktan sonra dün Hamas ile Tel Aviv arasında varılan esir takasıyla özgürlüğüne kavuştu.

Aysar Alais, Mehmet Nuri Uçar  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
İsrail hapishanesinde 20 yıl kalan Filistinli Cear, esir takasıyla özgürlüğüne kavuştu Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Aralarında Cear'ın da bulunduğu 110 Filistinli esir, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli kadın asker Agam Berger, ikinci tur sonrası krize neden olan kadın asker Arbel Yehud ve 80 yaşındaki sivil esir Gadi Moses ile 5 Tayland vatandaşına karşılık dün akşam serbest bırakıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde 1983 yılında dünyaya gelen Cear, ilk olarak İsrail'deki iş yerinde gözaltına alınıp 45 gün hapis yattı.

Cear, serbest bırakıldıktan sonra 2005 yılında İsrail tarafından yeniden tutukladı.

O dönemde Tel Aviv'deki bir kulübe saldırıda yardım ettiği suçlamasıyla ağır sorguya tabi tutulan Cear, İsrail mahkemesi tarafından 5 kez müebbet ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ağabeyi Cemil, Eylül 2005'te Tulkerim'de İsrail güçleriyle yaşanan silahlı çatışmanın ardından öldürüldü. Cear, 2017 yılında da babası Nezih'i kaybetti.

Hapishanede eğitimine devam etti

Cemal Cear, hapishane hayatı süresince uzaktan eğitim yoluyla öğrenimini sürdürdü.

Cear, Gazze Şeridi'ndeki El Aksa Üniversitesi'nden uzaktan eğitimle tarih alanında lisans diplomasını aldı.

Batı Şeria'dan sürgün edilerek Gazze'ye gönderildi

İsrail hapishanelerinde 20 yıl kalan Cear, dün akşam serbest bırakıldıktan sonra doğduğu Batı Şeria'dan sürgün edilerek Gazze Şeridi'ne gönderildi.

Cear, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir hastanede tedavi altına alındı.

Filistin Mahkumlar Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, dün 30'u çocuk, 32'si müebbet hapis ve 48'i ağır hapis cezasına çarptırılmış 110 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılan 110 Filistinli esirden 66'sı Ramallah'a, 15'i Doğu Kudüs'e ve 29'u Gazze'ye gönderilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil viyadükten düştü
İletişim Başkanı Altun: Türkiye, dünyada örnek teşkil edici tarzda özgürleşme ve varoluş mücadelesi veriyor
Bakan Uraloğlu: Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Kapıkule-Çerkezköy etabında yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık
Kentsel büyümeye göre araç sayısındaki artış, Erzurum'da hava kirliliğine sebep oluyor
Kartalkaya'daki yangının ayrıntılı hasar tespit raporu savcılığa sunuldu

Benzer haberler

Gazze’de sınırlı yardım girişi nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği sürüyor

Gazze’de sınırlı yardım girişi nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği sürüyor

BM'ye göre İsrail'in UNRWA yasağı, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının geleceğini riske atabilir

Biden'ın mayıstaki ateşkes teklifi sonrası Gazze'de 8 ayda 11 bin Filistinli öldürüldü

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
İsrail hapishanesinde 20 yıl kalan Filistinli Cear, esir takasıyla özgürlüğüne kavuştu

İsrail hapishanesinde 20 yıl kalan Filistinli Cear, esir takasıyla özgürlüğüne kavuştu
Serbest bırakılan Aksa Şehitleri Tugayı komutanı Zubeydi: "İsrail hapishaneleri ölüm ve işkencenin merkezi"

Serbest bırakılan Aksa Şehitleri Tugayı komutanı Zubeydi: "İsrail hapishaneleri ölüm ve işkencenin merkezi"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet