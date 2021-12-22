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Dünya

İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinli kadınlara Gazze'deki hemcinslerinden destek

Safiye Karabacak   | 22.12.2021
İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinli kadınlara Gazze'deki hemcinslerinden destek

Gazze

Gazze Şeridi'ndeki kadınlar, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli kadınlara destek için gösteri düzenledi.

İslami Cihad Hareketi Kadın Kolları tarafından organize edilen gösteriye katılanlar, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplandı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli hemcinslerine destek ibarelerinin yer aldığı dövizler taşıyan kadınlar, dayanışma sloganları attı.

Gösteride konuşan İslami Cihad Kadın Kolları Sorumlu Yardımcısı Amine Hamid, İsrail hapishanelerindeki kadınların bazılarının hastalıklar ve yaralanmalardan muzdarip olduğunu belirtti.

Hamid, "Düşman, esir kız kardeşlerimizi dizlerinin üzerine çöktürme girişimini tekrar tekrar düşünmeli. Bunda başarılı olmalarına izin vermeyeceğiz." dedi.

Filistin Esirler Cemiyeti, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Damon Hapishanesi idaresini, günlerden beri kadın tutuklulara şiddet uygulamakla suçlamıştı.

Kadınların darbedildiği, yerlerde sürüklendiği, bazılarının başörtülerinin çekildiği, bazılarının yaralandığı ve birinin de bilincini kaybettiği bilgisi verilen açıklamada, Şuruk Deviyyat, Merah Bakir ve Muna Kadan'ın da hücre hapsine alındığı ifade edilmişti.

Esirler Cemiyeti, kadın tutukluların bu ihlallere, koğuş kapılarına vurarak, yemekleri geri çevirerek ve hapishane kurallarına uymayarak tepki gösterdiğini aktarmıştı.


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