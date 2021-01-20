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Dünya

İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı artmaya devam ediyor

İsrail hapishanelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 265'e çıktı.

Mustafa Deveci   | 20.01.2021
İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı artmaya devam ediyor

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Ramon Hapishanesi'nde 15 Filistinlide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece daha önce 250 olarak açıklanan İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 265'e yükseldi.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana, 27 Aralık'ta, hapishanelerdeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına "Kovid-19 aşısı yapılmaması" yönünde talimat vermişti.

Bu karara Filistin yönetimi başta olmak üzere uluslararası toplumdan tepki gelmişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

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