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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk 9 bin 500 Filistinli bulunuyor

İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk en az 9 bin 500 Filistinlinin bulunduğu belirtildi.

Muhammed Emin Canik  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk 9 bin 500 Filistinli bulunuyor

İstanbul

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin sayısının 7 Ekim 2023'ten sonra neredeyse iki katına ulaştığı ifade edildi.

İsrail hapishanelerinde halihazırda 9 bin 500'den fazla Filistinlinin tutulduğu, bunların 26'sının kadın, 350'sinin de çocuk olduğu aktarıldı.

Gazze'de alıkonulan ve "savaşçı" olmakla suçlanan 1555 Filistinli ile 3 bin 405 kişinin "idari tutukluluk" kapsamında hapishanede tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten önce İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin toplam sayısının 5 bin 250, bunlardan "idari tutuklu" sayısının 1320, çocuk sayısının da 170 olduğu kaydedildi.

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin oldukça zor şartlar altında yaşadığı, çeşitli işkence ve ihlallere maruz kaldığı biliniyor.

İsrail, gözaltına aldığı Filistinlilerin bazılarını sorgularının ardından serbest bırakırken, bazılarını ise "idari tutukluluk" kapsamında hiçbir suçlama olmadan hapiste tutabiliyor.

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