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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Hamas’ın sunduğu ateşkes teklifine itirazlarını arabuluculara gönderdi

İsrail’in, ABD, Katar ve Mısır’a, Hamas’ın ateşkes ve esir takası teklifine itirazlarını gönderdiği bildirildi.

Enes Canlı  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
İsrail, Hamas’ın sunduğu ateşkes teklifine itirazlarını arabuluculara gönderdi

Istanbul

İsrail’den Walla haber platformuna göre savaş kabinesi, müzakerelere katılan Mossad aracılığıyla, Hamas’ın sunduğu ateşkes ve esir takası anlaşma teklifini mevcut haliyle reddedip, bazı maddelere itirazlarını onaylayarak gönderdi. İsrail yeniden müzakerelere dönülmesi için niyetini beyan etti.

İsrailli üst düzey bir yetkili, Hamas’ın talebinin aksine İsrail ordusunun Gazze’yi ortadan ikiye bölen çizgideki konumundan, anlaşmanın birinci aşamasında çekilmeyi ve Filistinli nüfusun Gazze’nin kuzeyine dönmesini reddettiğini paylaştı.

Ordusunun Gazze Şeridi'ndeki şehir merkezlerinden çekilmesini değerlendirebileceğini arabuluculara ileten İsrail, Hamas’ın teklifindeki ateşkese ilişkin “kalıcı” ifadesine itiraz ettiği, esirlerin serbest bırakılmasının ardından "savaşın" sonlanmasına karşı çıktığını bildirdi.

Hamas’ın teklifindeki Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılması maddesini de kabul etmeyen Tel Aviv yönetimi, Hamas’ın talep ettiği İsrail hapishanelerindeki Filistinli üst düzey isimlerin serbest bırakılmasının da mümkün olmadığını arabuluculara iletti.

İsrail, arabuluculara verdiği yanıtta, Hamas’ın anlaşma teklifine eklediği “Mescid-i Aksa’daki İsrail’in ihlalleri, hapishanelerdeki Filistinli esirlerin durumları ve serbest kalma koşullarının değiştirilmesi kabul edilemez talepler olduğu ve anlaşmaya dahil edilemeyeceğini” de kaydetti.

Hamas'ın sunduğu her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini kabul etmeyeceklerini açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine saldırı hazırlığı talimatı verdiğini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivil nüfusun sığındığı Refah'a saldırı başlatmasının "felaket" olacağı değerlendirmesini yapmıştı.

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