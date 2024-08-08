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Dünya

İsrail Güvenlik Kabinesi, Tel Aviv'deki yer altı komuta odasında toplandı

İsrail Güvenlik Kabinesinin başkent Tel Aviv'de Genelkurmay Başkanlığının "çukur" olarak da adlandırılan yer altı komuta odasında toplandığı bildirildi.

Mustafa Deveci  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
İsrail Güvenlik Kabinesi, Tel Aviv'deki yer altı komuta odasında toplandı

Ankara

Yerel basında çıkan haberlerde, İran ve Hizbullah ile devam eden gerilimin gölgesinde Güvenlik Kabinesinin bir araya geldiği belirtildi.

Toplantının olası bir acil durum tatbikatı yapmak amacıyla Genelkurmay Başkanlığındaki yer altı komuta odasında yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail televizyonu toplantının gündemine ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

Kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunun Güvenlik Kabinesinden Hizbullah'a karşı önleyici bir saldırı düzenleme emri alma olasılığına hazırlandığını ileri sürdü.

Kanal 13 televizyonu ise Tel Aviv'in elindeki son değerlendirmelerin Hizbullah'ın Fuad Şükür'ün öldürüldüğü saldırıya karşılık üst düzey bir İsrailli yetkiliyi hedef almaya çalışacağı yönünde olduğunu iddia etti.

İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ölmüştü.

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