İsrail Güvenlik Kabinesi, İran'a verilecek karşılığı görüşmek için toplanacak
İsrail Güvenlik Kabinesinin İran'ın füze saldırısına verilecek karşılığı görüşmek için bu akşam toplanacağı bildirildi.
Ankara
Yerel basında çıkan haberlerde, Güvenlik Kabinesinin yerel saatle 20:30'da toplanacağı belirtildi.
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Görüşmede, İsrail'in İran'ın füze saldırısına verilecek karşılığın ele alacağı ifade edildi.
Haberde ayrıca bakanlardan İsrail'in İran'a vereceği karşılığı "onaylamalarının" isteneceği aktarıldı.
İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısı düzenlemişti. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.
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