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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu'nda Karadağ ile yarın oynanacak maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

İsrail Güvenlik Kabinesi, İran'a verilecek karşılığı görüşmek için toplanacak

İsrail Güvenlik Kabinesinin İran'ın füze saldırısına verilecek karşılığı görüşmek için bu akşam toplanacağı bildirildi.

Mustafa Deveci  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
İsrail Güvenlik Kabinesi, İran'a verilecek karşılığı görüşmek için toplanacak

Ankara

Yerel basında çıkan haberlerde, Güvenlik Kabinesinin yerel saatle 20:30'da toplanacağı belirtildi.

Görüşmede, İsrail'in İran'ın füze saldırısına verilecek karşılığın ele alacağı ifade edildi.

Haberde ayrıca bakanlardan İsrail'in İran'a vereceği karşılığı "onaylamalarının" isteneceği aktarıldı.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısı düzenlemişti. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.


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