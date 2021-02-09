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Dünya

İsrail güçlerinden Batı Şeria'nın bir köyüne baskın: Bir çocuk gözaltına alındı, bir çocuk da gaz bombasıyla yaralandı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir köye baskın düzenledi. İsrail askerleri 17 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı ve gaz bombası başına isabet eden bir çocuk yaralandı.

Qais Omar Darwesh Omar,Safiye Karabacak   | 09.02.2021
İsrail güçlerinden Batı Şeria'nın bir köyüne baskın: Bir çocuk gözaltına alındı, bir çocuk da gaz bombasıyla yaralandı

Ramallah

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir köye baskın düzenledi, Filistinli bir çocuk gözaltına alındı, bir çocuk da gaz bombasıyla yaralandı.

Takku Belediye Müdürü Teysir Ebu Mufrih AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal askerlerinin Beytullahim kentinin doğusundaki Takku köyünün kuzey ve doğu girişini kapatarak, giriş çıkışları engellediğini belirtti.

Askeri güçlerin öğle saatlerinde köyün ara sokaklarında konuşlandırıldığını, evlere baskın düzenlediklerini, İsrail ordusunun daha sonra köye daha fazla kuvvet gönderdiğini ifade eden Ebu Mufrih, Filistinlilere karşı plastik mermi ve gaz bombası kullanan İsrail askerlerine, köy gençlerinin taşlarla karşılık verdiğini söyledi.

Olaylar sırasında onlarca Filistinlinin gazdan etkilendiğini kaydeden Ebu Mufrih, İsrail askerlerinin 17 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldığı ve gaz bombası başına isabet eden bir çocuğun yaralandığını aktardı.

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