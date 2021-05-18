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Balıkesir'in Balya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Dünya, Filistin Saldırı Altında

İsrail güçlerinden Batı Şeria’daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 13 yaralı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde, saldırı altındaki Gazze Şeridi’ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik mermilerle müdahalesinde 13 Filistinli yaralandı.

Esat Fırat   | 18.05.2021
İsrail güçlerinden Batı Şeria’daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 13 yaralı Fotoğraf: Nedal Eshtay/AA

Kudüs

Filistinliler, Batı Şeria’nın Ramallah, Cenin, El Halil ve Beytullahim kentlerinin çevresindeki İsrail kontrol noktaları yakınlarında Gazze Şeridi’ne destek gösterileri düzenledi.

İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulundu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde 5 Filistinlinin gerçek mermi, 5 Filistinlinin de plastik mermi ile vurularak, 3 Filistinlin de darp başta olmak üzere çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca onlarca Filistinlinin de İsrail askerlerince atılan göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

Batı Şeria’daki olaylar devam ediyor.

İsrail güçlerinin 10 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde 23 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1442 kişi yaralandı.

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