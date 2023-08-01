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Dünya

İsrail güçleri, yerleşimcilerin toprak gaspına karşı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin, Yahudi yerleşimcilerin toprak gaspına karşı düzenlediği gösteriye müdahale etti.

Qais Omar Darwesh Omar, Muhammed Emin Canik  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
İsrail güçleri, yerleşimcilerin toprak gaspına karşı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/AA

Ramallah

Alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin El Halil'in kuzeyindeki Halhul kasabasında Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilerin özel arazilerini gasp etmesine karşı düzenlediği gösteriye müdahalesinde çok sayıda Filistinlinin hafif yaralandığı bildirildi.

Yahudi yerleşimcilerin arazisini gasp ettiği Filistinli Ali Akl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İki gün önce, bir grup yerleşimci yaklaşık 10 dönümlük araziyi ele geçirdi. İsrail ordusunun koruması altında çadırlar inşa etti, ağaçlar dikti." dedi.

Akl, arazinin Filistinlilere ait olduğunun altını çizerek, arazide İsrail’in Batı Şeria’yı işgalinden önce açılan bir su kuyusu bulunduğunu aktardı.

İsrail güçlerinin Yahudi yerleşimcilere koruma sağladığını belirten Akl, yerleşimcilerin geniş arazileri ele geçirmek için yerleşim birimleri kurduklarını ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim yerinde 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

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