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Dünya

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 9 bin 800 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 22 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. İşgal altındaki bölgede 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 800'e yükseldi.

Ekrem Biçeroğlu, Qais Omar Darwesh Omar  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 9 bin 800 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te baskınlarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.

İsrail'in son 24 saatte Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin dün akşamdan bu yana Batı Şeria'da aralarında, en az 22 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında bir çocuk, bir gazeteci ve daha önce serbest bırakılanların da bulunduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 800'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.


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