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Dünya

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da iki Filistinliyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentinde iki Filistinliyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.

Esat Fırat  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da iki Filistinliyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı

Kudüs

İsrail güçleri, Nablus’a bağlı Balata Filistin Mülteci Kampı’na baskın düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Balata'ya düzenlediği baskında 23 yaşındaki Adem Selahaddin Ferrac'ın öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, aynı saldırıda 6 yaralının yanı sıra 28 yaşındaki Mutez Halid Nablusi’nin de öldürüldüğü, naaşının Nablus’taki Rafediya Devlet Hastanesine getirildiği ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İsrail askerlerinin, öldürdükleri Filistinli genç Ferrac'ı kanlar içinde sürükleyerek cesedine el koydukları görüldü.

Öte yandan ​​​​​​​İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli Ferrac'ı uzun süredir aradığı ve kız kardeşinin düğününe katılan söz konusu kişiye burada baskın düzenledikleri belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 524'e yükseldi.


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