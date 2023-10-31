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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail güçleri, Hamas yetkililerinden Aruri'nin Batı Şeria'daki evini patlatıcıyla yıktı

İsrail güçleri, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin Ramallah'ın kuzeyindeki Arura beldesindeki evini, patlatıcılar kullanarak yıktı.

Hamdi Yıldız  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
İsrail güçleri, Hamas yetkililerinden Aruri'nin Batı Şeria'daki evini patlatıcıyla yıktı

Batı Şeria

Şihab Haber Ajansına göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın kuzeyindeki Arura beldesine gece baskın düzenledi. Burada bulunan Aruri'nin evini kuşatan İsrail askerleri, patlayıcılar yerleştirdikleri evi havaya uçurdu. Şiddetli patlamaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayımlandı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Aruri’nin evinde saatlerce çalışma yaptıklarını ve bölgeden ayrılmadan önce evi infilak ettirdiklerini söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 2010 yılında Filistin topraklarından sürgün edilmeden önce İsrail hapishanelerinde 18 yıl yatmıştı.

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