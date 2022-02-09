Dolar
13.54
Euro
15.48
Altın
1,833.72
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
2,042.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin dün Nablus'ta ateş açarak 3 Filistinliyi öldürmesi Batı Şeria'nın Ramallah, Bire, Eriha ve diğer bazı bölgelerinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Mahmut Geldi   | 09.02.2022
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 2 Filistinliyi yaraladı

Ramallah

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da dün 3 Filistinlinin öldürülmesini protesto eden göstericilere müdahalesinde 2 kişi gerçek mermiyle yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin Nablus'ta dün ateş açarak 3 Filistinliyi öldürmesi Batı Şeria'nın Ramallah, Bire, Eriha ve diğer bazı bölgelerinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Filistin Kızılayı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Eriha kentindeki Ayn Sultan Mülteci Kampı'nda çıkan olaylara İsrail askerlerinin müdahalesinde 2 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı, onlarca Filistinli de atılan gazdan etkilendi.

Yaralı 2 Filistinli yakınlardaki bir hastanede tedavi altına alınırken, gazdan etkilenenlere ise ilk yardım ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Ne olmuştu?

Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde 3 Filistinliyi ateş açarak öldürdüğünü bildirmişti.

Görgü tanıkları, İsrail özel kuvvetlerinin, Nablus'taki El-Mahfiye Mahallesi'ne sivil araçlarla baskın yaptığını ve Filistinlilerin bulunduğu bir aracın önünü keserek silahlı saldırı düzenlediğini aktarmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danimarka Kraliçesi Margrethe, Kovid-19'a yakalandı
Polonya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndaki Göztepe maçına hazır
BM Genel Sekreteri Guterres: Salgını adil aşı paylaşımıyla bu yıl bitirebiliriz
Türkiye'de 108 bin 563 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Filistin Kurtuluş Örgütünün karar alma organına Abbas'a yakın isimler seçildi

Filistin Kurtuluş Örgütünün karar alma organına Abbas'a yakın isimler seçildi

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 2 Filistinliyi yaraladı

Batı Şeria'nın kuzeyinde 3 Filistinlinin öldürülmesi nedeniyle genel grev

İİT’den "İsrail güçleri 3 Filistinliyi kasten öldürdü" açıklaması

İİT’den "İsrail güçleri 3 Filistinliyi kasten öldürdü" açıklaması
İsrail ordusu Suriye rejimine ait noktaları vurduğunu duyurdu

İsrail ordusu Suriye rejimine ait noktaları vurduğunu duyurdu
BM Genel Sekreteri Guterres: Filistin sorunun çözümü için zaman daralıyor

BM Genel Sekreteri Guterres: Filistin sorunun çözümü için zaman daralıyor