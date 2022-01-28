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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 13 Filistinliyi yaraladı

Esat Fırat   | 28.01.2022
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 13 Filistinliyi yaraladı

Kudüs

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere müdahalesinde 13 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi atılan gazdan etkilendi.

Filistinliler, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyta ile Beyt Decin beldeleri başta olmak üzere Batı Şeria'nın birçok bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Beyta ile Beyt Decin beldelerinde 13 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığı, çok sayıda kişinin atılan gazdan etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Beyt Decin beldesinde ambulansları da plastik mermilerle hedef aldığı ve yaralılara müdahale eden bir doktorun plastik mermiyle omuzundan yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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