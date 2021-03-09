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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait yapım aşamasındaki bir ev ile su deposu İsrail askerlerince yıkıldı.

Esat Fırat   | 09.03.2021
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/AA

Kudüs

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beni Naim beldesine iş makineleriyle baskın düzenledi.

Askerler 500 metrekare büyüklüğündeki ev ile yanındaki 200 metreküplük bir su deposunu yıktı.

İsrail makamlarının söz konusu yeri "C bölgesi" olarak değerlendirdiği ve evi de "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığı aktarıldı.

İsrail her yıl onlarca Filistinliyi evsiz bırakıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait bazı ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

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