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Dünya

İsrail güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 35 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 35 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Qais Omar Darwesh Omar, Halime Afra Aksoy  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
İsrail güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 35 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki çeşitli kentlerde ve Doğu Kudüs'te gece ve sabah düzenlediği baskınlarda en az 35 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 3 bin 35'e yükseldi.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.


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