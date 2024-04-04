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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 8 bin 30 kişiyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 8 bin 30'a yükseldi.

Qais Omar Darwesh Omar, Ekrem Biçeroğlu  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 8 bin 30 kişiyi gözaltına aldı

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin dün akşamdan beri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim, Kudüs, Nablus Kalkilya, El Halil ve Beytüllahim kentlerinde aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 30'a yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Kudüs'te saldırı düzenlemeyi planladığı iddia edilen 3 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan Filistinlilerin "DEAŞ'e destek verdiği" iddia edilen açıklamada, söz konusu kişilerin yirmili yaşlarında ve Kudüs sakini olduğu paylaşıldı.

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