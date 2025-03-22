İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, 7 Ekim soruşturması için yeni ekip atadı
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının saldırısına ilişkin soruşturmayı gözden geçirmek için yeni ekip atadı.
Kudüs
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 7 Ekim'e ilişkin ordu soruşturmasının tamamlandığı ve "karmaşık soruşturma sürecinin" materyallerin toplanması ve çatışmalara katılanların ifadelerini içerdiği hatırlatıldı.
Açıklamada, soruşturmayı gözden geçirmek ve uygulamak, çıktılarını analiz etmek ve incelemek amacıyla 5 Mart'ta Herzi Halevi'den görevi devralan Genelkurmay Başkanı Zamir tarafından kıdemli yedek subaylardan oluşan yeni bir ekip atandığı bildirildi.
Ekibe Tümgeneral Sami Turgeman'ın başkanlık edeceği, üyelerin çeşitli ve farklı alanların uzmanlarından seçildiği aktarılan açıklamada, "Ekip, temel Genelkurmay soruşturmaları başta olmak üzere soruşturmaların bulgularını inceleyecek, varılan sonuçları ve çıkarılan dersleri irdeleyecektir." ifadesine yer verildi.
Gerekirse yeniden soruşturma yapılmasını önerme yetkisine sahip olacak ekibin Genelkurmay Başkanı Zamir'e çalışmalarının sonucuna göre bir plan sunacağı kaydedildi.
İsrail ordusu, başarısızlığını kabul etmişti
İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı" saldırısına ilişkin yaptığı soruşturmalara ilişkin sonuçları, 28 Şubat'ta Halevi'nin genelkurmay başkanlığı döneminde paylaşmıştı.
Paylaşılan soruşturma sonuçlarında İsrail ordusunun başarısızlığını kabul etmesi dikkati çekmişti.
Sonuçlar, İsrail'in Hamas'ın büyük bir savaşa girişemeyeceği zannına kapıldığını ve Hamas'ın İsrail'i yanıltmayı başardığını ortaya koymuştu.
İsrail'in bazı noktalarda Hannibal Protokolü'nü uyguladığı ortaya çıkmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.