Dolar
30.13
Euro
32.81
Altın
2,006.52
ETH/USDT
2,539.90
BTC/USDT
42,794.00
BIST 100
8,024.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçeli futbolcu Lincoln Henrique, Ziraat Türkiye Kupası 5. turundaki Adanaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

İsrail Genelkurmay Başkanı, kuzeyde savaş ihtimalinin eskisinden yüksek olduğunu belirtti

İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan'ın güneyinde çatışmalar devam ederken, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail’in Lübnan sınırında savaş ihtimalinin "eskisinden daha yüksek olduğunu" ifade etti.

Burak Dağ  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
İsrail Genelkurmay Başkanı, kuzeyde savaş ihtimalinin eskisinden yüksek olduğunu belirtti

Ankara

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail ordusunun Lübnan'da bir saldırıyı simüle ederek gerçekleştirdiği tatbikat sırasında konuştu.

Halevi, "Kuzeydeki savaşın ne zaman olacağını bilmiyorum ama size bunun önümüzdeki aylarda gerçekleşme ihtimalinin, geçmişe göre çok daha yüksek olduğunu söyleyebilirim." dedi.

İsrail ordusunun, Lübnan'da savaşmak için hazırlığını artırdığını aktaran Halevi, Gazze'deki çatışmalardan pek çok ders aldığını iddia etti.

Halevi, ordunun Lübnan’da çok net bir hedefe ulaşmak istediğini belirterek, söz konusu hedefin, İsrail'in kuzeyinde yaşayanları evlerine geri döndürmek olduğunu kaydetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Ocak'ta kuzey sınırında bir birliği ziyaretinde, Lübnan sınırında güvenliği sağlamak ve yerlerinden olan İsraillilerin evlerine geri dönmesi için "Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazır olduklarını" söylemişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda, 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜRK-İŞ kamu işçisine ek zam talebini, Bakan Işıkhan'a iletti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Alper Gezeravcı’yı gönülden tebrik ediyor, yapacağı bilimsel çalışmalarda başarılar diliyorum
Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu bir gün ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

İsrail Genelkurmay Başkanı, kuzeyde savaş ihtimalinin eskisinden yüksek olduğunu belirtti

İsrail Genelkurmay Başkanı, kuzeyde savaş ihtimalinin eskisinden yüksek olduğunu belirtti

İsrail ordusu işgal altındaki Tulkerim'deki baskın ve saldırılarını genişletti

BM yetkilisi, İsrail saldırılarının Gazze'de yol açtığı insani koşulların kendisini sarstığını söyledi

AA ekibi İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları ve sınırdaki tank hareketliliğini görüntüledi

AA ekibi İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları ve sınırdaki tank hareketliliğini görüntüledi
Filistin Yönetimi: İsrail, Filistin halkına yönelik kapsamlı bir soykırım savaşı yürütüyor

Filistin Yönetimi: İsrail, Filistin halkına yönelik kapsamlı bir soykırım savaşı yürütüyor
Netanyahu ve Gallant'tan "Gazze'ye saldırıların devam edeceği" mesajı

Netanyahu ve Gallant'tan "Gazze'ye saldırıların devam edeceği" mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet