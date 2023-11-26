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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Genelkurmay Başkanı, insani aranın ardından Gazze'ye saldırıların süreceği mesajını yineledi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, çatışmalara verilen insani ararın ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam edeceklerini belirtti.

Mustafa Deveci  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
İsrail Genelkurmay Başkanı, insani aranın ardından Gazze'ye saldırıların süreceği mesajını yineledi

Kudüs

Halevi, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esir takası kapsamında çatışmalara verilen insani ara sonrası Gazze'ye yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını tekrarlayan Halevi, "Çerçeve tamamlandığında rehinelerin serbest bırakılmasına devam edilmesi ve Hamas'ın tamamen tasfiyesi için operasyonlarımıza kararlılıkla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılara esir takası mutabakatı kapsamında 24 Kasım Cuma günü 4 günlük ara verilmişti.

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürülmüştü.

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