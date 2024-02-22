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Dünya

İsrail, Gazze'nin mahallelerinin yönetimini Hamas yerine sivillere devretmeyi planlıyor

İbranice yayın yapan Kanal 12 televizyonu, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki mahallelerin yönetimini Hamas hareketi yerine Filistinli sivillere devredecek bir pilot plan başlatmaya çalıştığını duyurdu.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ali Semerci  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
İsrail, Gazze'nin mahallelerinin yönetimini Hamas yerine sivillere devretmeyi planlıyor

Kudüs

Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail ordusunun, İsrail'in Hamas yerine mahallenin yönetimini Gazzeli sivillerin devralacağı bir pilot plan uygulayabilmesi için Gazze şehrinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesini silahlı kişilerden temizlemeye başladığı ifade edildi.

İsrail'in, bu yerel tarafların insani yardım almasını ve bunu halka dağıtmasını sağlayarak Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a alternatif oluşturmayı hedeflediği kaydedilen haberde, ancak asıl zorluğun bölgenin güvenliğinin sağlanması ve Hamas'ın müdahalesinin engellenmesi olduğu dile getirildi.

Haberde, İsrail'in saldırıları dolayısıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerinden yerlerinden edilerek güneye gidenlerin henüz evlerine geri dönemediği ve pilot planın kuzeyde kalan sakinlere uygulanacağı ifade edildi.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre ayrıca pilot plan kapsamında Gazze Şeridi'ndeki okullarda okutulan, İsrail nefretini ve Yahudi düşmanlığını körükleyen eğitim kitaplarının içeriğinin tamamen değiştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

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