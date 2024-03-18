İsrail, Gazze'nin kuzeyine yönelik yardımların koordinasyonundan sorumlu kişiyi öldürdü
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler (BM) ile aşiretler arasında Gazze'nin kuzeyine insani yardımın koordinasyonundan sorumlu Yarbay Fayik el-Mebhuh'u öldürdüğü belirtildi.
Gazze
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile aşiretler arasında insani yardım operasyonlarının koordinasyonunu yapan kişiye suikast düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, "Bugün İsrail işgal ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardımın götürülmesi ve sağlanması için aşiretler ve UNRWA ile koordinasyondan sorumlu Yarbay Fayik el-Mebhuh'u suikastle öldürerek yeni bir suç işledi." ifadesini kullandı.
Yarbay Mebhuh'un sivil olarak insani yardım çalışmaları yürüttüğü ve uluslararası kanun gereğince korunması gerektiği vurgulandı.
İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyine aylar sonra yardım ulaştırıldıktan iki gün sonra Mebhuh'u öldürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, bu suikastin, İsrail'in zorla aç bırakma politikasının bir parçası olduğuna işaret edildi.
Gazze kenti ile kuzey bölgelerinde yüzbinlerce Filistinlinin açlıktan sıkıntı çektiği belirtilen açıklamada, İsrail'in insani yardım girişinin kolaylaştırılmasını engellediği belirtildi.
Açıklamada, "İsrail işgalinin bu tür suçları işlemesi, katliamlar yapması sivilleri öldürmesi ve insani yardım sorumlularını hedef alması, Gazze Şeridi'nde kaos ve kaos yaymak için tüm gücüyle çabaladığını hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde doğruluyor." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, İsrail tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Hamas: İsrail, insani yardım sorumlusunu öldürerek Gazze'de kaos çıkarmayı amaçlıyor
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Mebhuh suikastının, insani yardımların Gazze'nin kuzeyine ulaşmasının ardından gerçekleştiğine dikkat çekildi.
Suikastla, halka yardımların güvenli bir şekilde ulaşmasının engellenmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, uluslararası insancıl hukuk gereğince koruma altındaki sivil bir polisi hedef alan terör suçunun, Nazist düşmanın kaosu yayma, Gazze'de toplumsal barışı baltalama ve kıtlığı sürdürme çabasının kanıtı olduğu ifade edildi.
Açıklamada, Filistin halkının ve emniyet teşkilatının, düşmanın kirli planlarına darbe indirmeye devam edeceği ve Filistin toplumu içinde kaos çıkarma çabalarını boşa çıkaracağı kaydedildi.
İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.
BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 726 Filistinli yaşamını yitirdi, 73 bin 792 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.