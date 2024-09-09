Dolar
34.04
Euro
37.58
Altın
2,496.50
ETH/USDT
2,292.80
BTC/USDT
55,350.00
BIST 100
9,699.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu için Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor. Narin Güran’ın dün cansız bedenine ulaşılan yerde Jandarma ekipleri yeniden inceleme yapıyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki bazı bölgelerin boşaltılmasını istedi.

Esat Fırat  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
İsrail, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor

İstanbul

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki geniş bir alan için "tahliye" emri verdi.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X'teki hesabından yeni bir harita paylaştı.

Adraee, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki bazı bölgelerin "buralardan İsrail'e roket atıldığı" iddiasıyla boşaltılmasını istedi.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırıları ve tehditleri nedeniyle Filistinlilerin zorunlu göç çilesi bitmiyor.

Bombaların hedefi olmamak için oradan oraya savrulan Filistinliler, güvenli yerin olmadığı Gazze Şeridi'nde nereye gideceklerini bilmiyor.

Zira, İsrail ordusu, "güvenli olduğunu" iddia ettiği yerlerin daha sonra boşaltılmasını istiyor hatta buralara da saldırılar düzenliyor.

İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanıyor

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri sürekli olarak oradan oraya göçe zorluyor.

BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle de zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.

İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, çaresizlik içinde sığındıkları alanlarda derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı
AA Genel Müdürü Karagöz: Sosyal medya konusunda inisiyatif almamız küresel medya düzenine katkı sağlama amacı içeriyor
Ada sakinleri "azmanbüs"lerin kaldırılması için dilekçe verdi
MSB, Pençe Kilit Harekatı bölgesinden fotoğraf paylaştı
Google kullanıcıları İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi seçti

Benzer haberler

Gazze'de okul çağındaki 11 bin 500'den fazla çocuk İsrail saldırılarında öldürüldü

Gazze'de okul çağındaki 11 bin 500'den fazla çocuk İsrail saldırılarında öldürüldü

DSÖ, Gazze Şeridi'nde 446 binden fazla çocuğa "çocuk felci aşısı" yapıldığını açıkladı

İsrail'in 339 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 988'e çıktı

İsrail askerlerince katledilen Türk aktivist Eygi için Filistin'de cenaze töreni düzenlendi

İsrail askerlerince katledilen Türk aktivist Eygi için Filistin'de cenaze töreni düzenlendi
İsrail, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor

İsrail, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor
İsrail'in Suriye'de hava saldırıları düzenlediği iddia edildi

İsrail'in Suriye'de hava saldırıları düzenlediği iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet